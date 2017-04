13,961 M$ pour la rénovation des écoles dans la région de l’Outaouais

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 21 avril 2016

Pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de 44 bâtiments scolaires, 13,961 millions de dollars seront alloués aux commissions scolaires de la région de l’Outaouais.

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, accompagnée de ses collègues, le député de Chapleau, M. Marc Carrière, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, et le député de Pontiac, M. André Fortin, a fait cette annonce lors de son passage au centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

