2016, une année record pour le don d’organes et de tissus en Outaouais

CISSSO

Communiqué

GATINEAU

Le 25 avril 2017

L’Outaouais a connu sa meilleure année en 2016 en matière de dons d’organes et de tissus. En tout, 12 donneurs de la région ont contribué à sauver des vies, pour un total de 37 organes prélevés.

À la fin de l’année 2016, 31 personnes étaient en attente d’une greffe en Outaouais et 17 personnes ont eu la chance de recevoir une transplantation. Par ailleurs, environ 91 per centage des familles approchées ont accepté le don d’organes chez leur proche, comparativement à 79 per centage pour le reste du Québec.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me