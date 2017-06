2,1 M$ pour implanter une unité satellite d’hémodialyse au Centre hospitalier du Pontiac

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

SHAWVILLE Le 12 juin 2017

Dans la foulée des efforts pour rapprocher les soins et les services de la population, et notamment pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique, le Gouvernement du Québec apporte un soutien financier de 2 130 700 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’ Outaouais pour implanter une unité satellite d’ hémodialyse au Centre hospitalier du Pontiac.

