4.9 M$ pour l’entretien des routes dans le comté de Pontiac

CNW : Communiqué

L’Île-du-Grand-Calumet

Le 5 juillet 2018

En lien avec l’annonce nationale de la refonte du Programme d’aide à la voirie locale, M. André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, annonce une aide financière supplémentaire de 1 373 836 $ pour l’entretien des routes dans le comté de Pontiac.

En tout, 14 municipalités du comté de Pontiac recevront une aide financière additionnelle pour l’entretien de leurs routes locales de niveau 1 et 2 qui s’élève à 4 946 594 $, soit une hausse de 38% comparée à l’aide financière accordée en 2017. Les citoyens et citoyennes de Pontiac bénéficieront de meilleures routes, mieux entretenues, et qui pourront ainsi durer plus longtemps.

Citations :

