66 793 $ aux CPE du Pontiac

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

CAMPBELL’S BAY Le 29 sept. 2017

Afin de permettre à deux CPE du Pontiac de réaliser des travaux, le Gouvernement du Québec leur accorde une somme de 66 793 $ dans le cadre de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure 2017-2018 (SPII).

Le député de Pontiac André Fortin, a fait cette annonce au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Rappelons que cette somme provient d’une aide financière totale de 2 451 403 $ annoncée par le ministre le 27 septembre dernier.

