1,5 M$ sur trois ans pour le développement touristique en Outaouais

GATINEAU Le 5 juin 2017

En vue de favoriser le développement de l’offre touristique de la région de l’Outaouais, l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), aussi communément appelée dans la région Programme de développement touristique de l’Outaouais (PDTO), est renouvelée à hauteur de 1,568 M$, et ce, jusqu’en 2020.

C’est ce qu’ont annoncé conjointement la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et la présidente de Tourisme Outaouais, Mme Manuela Teixeira.

