Activités à l’école Envolée à Campbell’s Bay

CSHBO

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 10 mai 2017

École en réseau

Mercredi le 10 mai dernier, les classes de madame Elisabeth, Lyzanne et Manon ont participé à une activité pédagogique, technologique et motivante en guise de préparer les enfants au Génie en herbe 2017 – Édition 1er cycle. Les écoliers ont répondu à un questionnaire Kahoot! De plus, les élèves se sont affrontés dans leur milieu respectif avec leur portable.

