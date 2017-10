Activités chirurgicales –Une importante étape de franchie

CISSSO

Communiqué

GATINEAU Le 22 sept. 2017

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais vient de franchir une nouvelle étape dans la mise en place de solutions à plus long terme concernant la situation qui sévit actuellement au bloc opératoire de l’Hôpital de Hull.

Au cours d’une importante rencontre tenue en fin de journée, les dirigeants ont consulté les différents responsables des chirurgiens et anesthésistes sur les orientations à prendre. Tout au long de cette rencontre avec les médecins, les échanges se sont déroulés dans un climat serein avec une réelle volonté de trouver des solutions.

