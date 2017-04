Adoption du projet de loi no 102 pour les municipalité locales et régionales

FQM

Communiqué

QUEBEC Le 24 mars 2017

L’adoption du projet de loi no 102, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, par l’Assemblée nationale répond favorablement aux demandes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en reconnaissant l’autonomie des municipalités en matière de protection de l’environnement. D’ailleurs, l’introduction d’une autorisation générale pour les travaux d’entretien en cours d’eau diminuera grandement la bureaucratie tout en augmentant l’efficacité du travail des municipalités.

