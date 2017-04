Aide financière de 35 000 $ pour la réalisation d’un projet destiné aux victimes

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU

Le 24 mars 2017

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, et la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, ont annoncé l’attribution d’une aide financière de 35 000 $ pour la réalisation d’un projet favorisant la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels dans la région de l’Outaouais.

