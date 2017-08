Aider les collectivités touchées par les inondations Emplois d’été Canada

GOUVT DU CANADA

Communiqué

PONTIAC Le 11 août 2017

Le gouvernement du Canada est conscient que les collectivités frappées par les inondations survenues au printemps dernier entament désormais un dur labeur pour reconstruire les zones touchées et aider les sinistrés qui ont subi le plus de dommages.

En appui à ces collectivités, des fonds ont été accordés au programme Emplois d’été Canada afin d’aider les employeurs inscrits au programme à embaucher des étudiants en vue de participer aux travaux de reconstruction et d’offrir un soutien direct aux collectivités dévastées par les inondations.

