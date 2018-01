Alerte de froid extrême pour la région de l’Outaouais

Communiqué

GATINEAU Le 27 déc. 2017

Environnement Canada prévoit que la région de l’Outaouais connaîtra aujourd’hui et pour les jours à venir une vague de froid extrême. Prenez garde aux engelures et à l’hypothermie : ayez les bons comportements!

En dessous de -28 °C avec refroidissement éolien, les engelures peuvent survenir en 10 à 30 minutes et dès -40 °C avec le refroidissement éolien, il suffit de cinqu à 10 minutes. Dans le cas d’engelures superficielles, la peau exposée au froid peut devenir insensible et provoquer des picotements, rougir puis blanchir, et présenter des petits gonflements (cloques). Dans les cas d’engelures plus profondes, la peau devient froide, blanche ou cireuse.

