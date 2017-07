Amélioration des connaissances sur les forêts

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

QUÉBÉC Le 14 juillet 2017

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a entrepris des travaux d’inventaire forestier dans les forêts privées et publiques des quatre régions visées. Ces travaux se dérouleront du 12 juin au 17 novembre 2017. Au cours de cette période, des consultants en génie forestier mandatés par le Ministère mesureront plusieurs variables forestières dans des placettes-échantillons permanentes et temporaires situées en forêt privée et publique.

