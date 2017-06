Beau temps et prudence en forêt

SOPFEU

Communiqué

QUEBEC Le 8 juin 2017

Le printemps tire à sa fin et les températures estivales sont à nos portes. Cet épisode de beau temps signifie que les conditions météo pourront être propices à l’éclosion d’incendie en forêt.

Les précipitations prévues cette fin de semaine risquent d’être dispersées. C’est pourquoi le danger d’incendie variera d’élevé à extrême dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) demande donc à la population d’être prudente avec l’utilisation du feu au cours des prochains jours.

