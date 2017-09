Bienvenue aux élèves et à leurs parents

CSHBO

Communiqué

MANIWAKI

Le 30 août 2017

La présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M. Fernand Paré, souhaitent la bienvenue à tous les élèves de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais qui font leur entrée ce matin. Mme Nault et M. Paré désirent rappeler à tous les élèves qu’ils sont les personnes les plus importantes de l’organisation. En effet, sans eux, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et l’ensemble de son personnel n’existerait pas.

