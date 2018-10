Bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse, directeurs provinciaux

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 10 oct. 2018

Dans le cadre de leur 15e bilan annuel, les directrices et les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, aussi directeurs provinciaux (DPJ-DP), profitent de cette tribune pour rendre hommage aux intervenants et témoigner de leur précieuse contribution, leur engagement et leur passion dans leur travail.

Ils sont des milliers d’intervenants, à chaque jour, à rencontrer des jeunes et leur famille pour les accompagner dans leurs difficultés et les aider à les surmonter. Au sein de notre société, ils font un travail exigeant, remarquable et essentiel.

Portés par leurs convictions, les intervenants ont la cause des enfants tatouée sur le coeur. Ils évoluent à l’abri des regards, dans un univers complexe, éminemment sensible, où se côtoient la maladie mentale, la toxicomanie, l’itinérance, etc.

