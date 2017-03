Bilan des rencontres avec les ministres

GOUVT DU CANADA

Communiqué

OTTAWA Le 1 fév. 2017

Le député fédéral du Pontiac, M. William Amos, dresse un bilan positif des rencontres entre les résidents du Pontiac et les ministres fédéraux.

Le 1er février, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, était à Chelsea pour rencontrer les organismes en environnement du Pontiac afin de discuter de leurs priorités et du travail de leur organisation pour l’année à venir. Au total près de 15 organismes ont pu profiter de cette rencontre, face à face, avec la ministre.

