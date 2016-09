Bilan en sécurité routière

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 8 sept. 2016

Du 2 au 5 septembre dernier, à l’occasion du long congé de la fête du Travail, les policiers de la Sûreté du Québec ont réalisé de nombreuses opérations pour assurer la sécurité des usagers de la route dans toutes les régions du Québec.

Malgré les mesures de sensibilisation, précédents cette période, les policiers ont signifié plus de 6 900 constats pour des infractions au Code de la sécurité routière, tels que le non-respect des limites de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant. De plus, ils ont procédé à l’arrestation de 143 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux. Malheureusement, on dénombre deux collisions mortelles survenues sur les routes du Québec.

La Sûreté du Québec rappelle à la population que le risque de collisions augmente de façon exponentielle lorsque la vitesse d’un véhicule augmente. Elle invite donc chaque usager de la route à réduire sa vitesse, à respecter la signalisation et les lois, à être vigilant et à bien planifier ses déplacements. Les opérations déployées au cours des longs congés visent à réduire le nombre de victimes sur nos routes.

