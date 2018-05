Bilan routier 2017 en Outaouais – Un bilan en amélioration

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 8 mai 2018

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), M. André Fortin, et la présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Mme Nathalie Tremblay, ont rendu public le bilan routier du Québec pour l’année 2017.

Faits saillants du bilan routier 2017 en Outaouais

Il y a eu 16 décès, soit le même nombre qu’en 2016. Cela représente une diminution de 10,1 per centage par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

La région dénombre 59 blessés graves en 2017, soit 5 de plus qu’en 2016. Il s’agit d’une augmentation de 9,3 per centage par rapport à 2016, mais d’une amélioration de 13,7 per centage par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Les blessés légers ont, eux aussi, connu une baisse, soit de 1,8 per centage par rapport à 2016, leur nombre s’élevant à 1 380. C’est une amélioration de 9,2 per centage comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

