Biogenus : Former des gardiens de la biodiversité

Communiqué

Fondation de la faune du Qué.

QUÉBEC Le 18 déc. 2018

La Fondation de la faune du Québec est heureuse de contribuer au projet Biogenus de la Fondation Monique-Fitzback. « Biogenus est un projet avant-gardiste qui vise à inciter les jeunes et les écoles à passer à l’action pour la mise en valeur et la conservation de la biodiversité, » mentionne André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.

Biogenus est avant tout un site Internet éducatif qui offre, gratuitement, des outils aux enseignants et aux enseignantes des 1er et 2e cycles du primaire afin de leur permettre d’enseigner la biodiversité du Québec.

