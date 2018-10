Bravo aux lauréates – prix Réalisations Les Affaires et prix Impact féminin Grande entreprise

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

MONTREAL Le 20 sept 2018

Lors du 18e gala Prix Femmes d’affaires du Québec, madame Françoise Bertrand, administratrice de sociétés, recevra le prix Réalisations Les Affaires alors que le Groupe AXDEV remettra à la Caisse de dépôt et placement du Québec le prix Impact féminin Grande entreprise.

Initiative unique du Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), les Prix Femmes d’affaires du Québec (PFAQ) honorent à son gala annuel depuis 2001 des entrepreneures, cadres, dirigeantes et professionnelles qui s’illustrent au Québec, au Canada et à l’international. Soulignons que la remise des prix est sous la présidence d’honneur de madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France.

