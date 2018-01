CISSS de l’Outaouais Dr Morissette prend sa retraite au printemps

CISSSO

Communiqué

GATINEAU Le 20 déc. 2017

Dr Guy Morissette tirera sa révérence du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais le 31 mars prochain après plus de 40 ans de services au sein du réseau de la santé et des services sociaux de la région.

« Cela n’est pas une décision facile à prendre. J’adore mon travail de médecin et d’administrateur du réseau de la santé, mais je ressens le besoin de ralentir. Je quitte le réseau avec le sentiment du devoir accompli, ayant donné le meilleur de moi-même au cours de ces trois premières années du CISSS de l’Outaouais. Je souhaite bonne chance à l’organisation dans la poursuite de l’objectif mobilisateur d’offrir les meilleurs services sécuritaires et soins de qualité à la population de notre région auxquels elle est en droit de s’attendre à recevoir. Par ailleurs, je planifie pratiquer la médecine encore pour quelques années, afin de permettre à mes patients une transition en douceur, » mentionne Dr Morissette.

