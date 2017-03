Concours de dessin à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

CSHBO

Communiqué

ISLE-AUX-AllUMETTES

Le 4 mars 2017

Durant la semaine de la Saint-Valentin, les élèves du Parlement Primaire de l’école Notre-Dame du Sacré-Coeur de Chapeau, sur l’Isle-aux-Allumettes, ont organisé un concours de dessin pour les élèves de l’école. Les élèves étaient invités à dessiner un dessin avec le plus beau coeur possible.

