Concours pan-québécois

Communiqué

QUÉBEC Le 2 août 2018

Vous avez organisé un événement en 2017 ou 2018?

Votre événement, petit ou grand, mettait en oeuvre certaines mesures écoresponsables?

Ou encore, vous êtes un lieu ou un fournisseur écoresponsable pour les événements?

Enviro Éduc-Action et le Conseil québécois des événements écoresponsables vous invitent à inscrire votre événement au concours provincial Les Vivats, LA reconnaissance des efforts et de la créativité en développement durable dans l’événementiel!

Pour plus d’infos, et pour vous inscrire (avant le 3 septembre) (http://www.lesvivats.org/) psssst! Dites-le nous si vous décidez de vous inscrire on révisera avec plaisir votre candidature pour vous conseiller!

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)