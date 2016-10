Conseil jeunesse de circonscription invitation aux jeunes Canadiens à faire une demande d’inscription

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

PONTIAC Le 15 sept. 2016

William Amos, député pour la circonscription de Pontiac invite tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans à postuler à son nouveau Conseil jeunesse de circonscription (CJC).

Le premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré que « la voix des jeunes doit être entendue à la table des décisions » ; c’est pour cette raison que William Amos souhaite rassembler de 10 à 20 jeunes de sa circonscription, afin de discuter avec eux des enjeux qui les préoccupent, qui comptent pour eux et pour notre pays.

