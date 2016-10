Consultations publiques sur la réussite éducative

Les acteurs et les partenaires du milieu de l’éducation ainsi que les citoyens de la région de l’Outaouais sont invités à participer en grand nombre à la consultation publique qui se tiendra à Gatineau le 24 octobre prochain en vue d’élaborer la première politique de la réussite éducative. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations publiques en éducation, annoncées le 16 septembre dernier en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

