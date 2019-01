Déclaration de la présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada au sujet de la publication d’un nouveau règlement sur la fatigue dans le transport aérien

GOUV. DU CANADA

Communiqué

GATINEAU Le 17 déc. 2018

Le ministre des Transports a annoncé la publication d’un nouveau règlement sur la fatigue visant à améliorer la sécurité du transport aérien pour les passagers et les équipages de conduite. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est content d’apprendre que le ministre prend des mesures concrètes pour remédier à cet enjeu de sécurité.

Depuis le début des années 1990, le BST a établi que la fatigue était un facteur contributif ou un risque dans un minimum de 34 événements de transport aérien.

