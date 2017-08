Des consommateurs modérés et plus sévéres en matière D’alcool au volant (Éduc’alcool)

L’OUTAOUAIS ET l’ALCOOL Communiqué

GATINEAU Le 3 août 2017

Les Outaouais respectent davantage les limites de consommation recommandées en matière d’alcool que la moyenne québécoise.

En effet, 55 per centage d’entre eux affirment ne les avoir jamais dépassées au cours de la dernière année (c. 48 per centage au Québec). Autre indicateur de modération : 65 per centage des Outaouais n’ont jamais consommé de manière excessive au cours 12 derniers mois (c. 56 per centage au Québec).

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me