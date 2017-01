Des investissements de 11 312$ pour l’embelissement de cours d’école

GOUVT DU QUEBEC

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 21 déc. 2016

Le député de Pontiac, M. André Fortin, a annoncé au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, l’attribution d’une aide financière de 11 312 $ pour l’embellissement de la cour de l’école St-John’s dans la circonscription de Pontiac.

