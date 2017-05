Des projets reçus pour toutes les régions du Québec

CNW

Communiqué

QUÉBEC Le 27 avril 2017

Près de 240 projets ont été soumis dans le cadre de l’appel de projets du programme Québec branché, qui s’est déroulé du 19 décembre 2016 au 20 avril dernier. Des projets ont été soumis dans toutes les régions admissibles à ce programme.

La prochaine étape consiste à analyser les propositions reçues et à déterminer celles qui seront choisies par l’entremise d’un comité de sélection mis sur pied à cet effet. Les premiers projets retenus pourraient être dévoilés dès l’automne prochain.

