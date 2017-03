Développement économique régional Québec met en place un groupe tactique d’intervention

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 6 mars 2017

Le gouvernement du Québec annonce la création d’un groupe tactique d’intervention, qui aura le mandat de favoriser le développement économique de la MRC de Pontiac, dans la région de l’Outaouais. Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en assurera la mise en place et la coordination.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me