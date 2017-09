Dévoilement des 27 cégeps certifiés Cégep Vert du Québec

ENJEU

Communiqué

MONTREAL Le 7 sept. 2017

ENvironnement JEUnesse (ENJEU) dévoile aujourd’hui les établissements reconnus par le programme de certification Cégep Vert du Québec pour l’année 2016-2017. Cette année, 27 cégeps et collèges se sont vus certifiés, dont quatre établissements ont reçu des mentions spéciales pour des projets d’exception.

Un réseau innovant qui se renouvelle

Depuis plus de 10 ans, les établissements certifiés grâce au programme de certification Cégep Vert du Québec se démarquent par leur volonté d’améliorer continuellement leurs pratiques environnementales et de gestion durable.

Au total, ce sont 191 activités de formation et 281 activités de sensibilisation qui ont été menées en une seule année.

