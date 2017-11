Élections municipales: le vote par anticipation

FQM

Communiqué

QUÉBEC Le 27 oct. 2017

Vous avez quelques minutes de libres ce dimanche, pourquoi ne pas en profiter pour aller voter dans votre municipalité. ». C’est ainsi que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Richard Lehoux, a rappelé que la journée de vote par anticipation pour les élections municipales se tiendra ce dimanche, le 29 octobre de midi à 20 h, partout au Québec et, dans le même souffle, a encouragé ceux et celles qui le peuvent d’aller exercer leur devoir de citoyen.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)