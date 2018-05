Élève en 6e année au point de service de Poupore

CSHBO

Communiqué

CHAPEAU Le 26 avril 2018

Hugo Boisvert, élève de 6e année dans la classe de M. Mario Rivest, a livré un message important à tous les élèves du point de service de Poupore, le mercredi 11 avril 2018.

Voici son message : « Bonjour à tous, Je me nomme Hugo Boisvert. Je suis en 6e année, dans la classe de M. Mario Rivest. Je vais vous livrer un message important à mes yeux.

À la suite de la tragédie qui a frappé la Saskatchewan et tout le Canada cette semaine, j’aimerais vous demander votre support et de la sympathie aux familles de ces joueurs de hockey.

Je souhaiterais que, demain, vous portiez un jersey de hockey ou des vêtements de couleur vert et/ou jaune, si vous n’avez pas de jersey. En étant joueur de hockey moi-même, cette situation me touche personnellement.

