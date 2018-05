Équité interrégionale en santé de plus de 16 M

CISSS

Communiqué

GATINEAU Le 16 avril 2018

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, madame Stéphanie Vallée, et les membres du caucus de l’Outaouais, annoncent, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, que la région bénéficiera d’un financement supplémentaire de 16 452 500 $ pour améliorer les services de première ligne ainsi que les services spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Généralement, le financement du réseau des établissements de santé et de services sociaux est établi selon le principe de la budgétisation historique. Pour corriger les iniquités causées par la budgétisation historique, un mode d’allocation interrégional a été mis en place afin de tenir compte de la taille de la population, des besoins de celle-ci et des caractéristiques régionales. Jusqu’à présent, et malgré les investissements importants répartis à l’aide de cette approche, des écarts de ressources entre les régions étaient encore existants en raison de la croissance inégale de leurs populations. L’investissement annoncé aujourd’hui permettra d’éliminer l’écart de façon durable et définitive.

