ESSOR –Le député André Fortin confirme un investissement

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

MANSFIELD Le 18 nov. 2016

Le gouvernement du Québec accorde un prêt sans intérêt de 805 000 $, par l’entremise du programme ESSOR, à la Scierie Lefebvre et Pharand pour la réalisation d’un projet évalué à 1 040 000 $. Cette annonce a été faite par le député de Pontiac et adjoint parlementaire du ministre des Finances, M. André Fortin.

Le projet consiste à acheter de l’équipement neuf afin de moderniser la chaîne actuelle de sciage de pin blanc et d’apporter des modifications au système électrique du bâtiment en raison de l’ajout d’unités.

