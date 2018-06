GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

MRC DU QUEBEC

Le 6 juin 2018

L’Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd’hui le Bulletin Flash Évolution du marché du travail dans les MRC. Ce bulletin donne un aperçu de la situation du marché du travail dans les 104 MRC du Québec en 2016, analysée principalement sous l’angle de trois indicateurs élaborés par l’ISQ à partir des données fiscales des particuliers de Revenu Québec, à savoir le nombre et le taux de travailleurs de 25 à 64 ans, ainsi que leur revenu médian d’emploi. Les principaux constats de ce bulletin font l’objet d’un communiqué de presse aussi diffusé aujourd’hui.

Pour consulter le bulletin : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/bulletin-flash-regions.html

