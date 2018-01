Fin de la session parlementaire à Ottawa

FQM

Communiqué

QUEBEC Le 15 déc. 2017

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) dresse un bilan mitigé de l’action du gouvernement Trudeau durant l’automne. En effet, nombre de dossiers touchant les municipalités et les régions du Québec sont au point mort. Outre le partage des revenus provenant de la taxe d’accise sur le cannabis, les dossiers des infrastructures et du déploiement d’un réseau cellulaire à large bande ont peu ou pas avancé au cours des derniers mois.

« Les ententes bilatérales Québec-Ottawa pour mettre en oeuvre les programmes d’infrastructures concernant la gestion de l’eau potable et des eaux usées, comme le FEPTEU, ne sont pas encore signées. Ça fait neuf mois que le fédéral a présenté son budget et rien n’a bougé. C’est aussi le cas pour l’enveloppe de 2 milliards sur les communautés rurales et nordiques, nous attendons toujours la signature. C’est beaucoup trop long», a déploré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

