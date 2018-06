Fin de session parlementaire à Ottawa

FQM

Communiqué

QUEBEC Le 21 juin 2018

Les tensions commerciales avec les États-Unis ont largement teinté les travaux de la session parlementaire qui vient de se terminer à Ottawa. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient à souligner les efforts soutenus du gouvernement fédéral dans ce dossier, et ce autant pour le bois d’oeuvre et le papier journal que pour l’acier et l’aluminium.

« Lorsqu’il est question des industries névralgiques de notre économie, il est important de se serrer les coudes et de faire front commun avec le gouvernement fédéral. Nous devons demeurer vigilants et maintenir la pression concernant le maintien intégral de la gestion de l’offre dans le secteur agroalimentaire? », a déclaré le président de la FQM, M. Jacques Demers.

En ce qui concerne les infrastructures, la FQM espère connaître rapidement les modalités de l’entente avec le Québec concernant la phase 2 du nouveau plan fédéral d’infrastructures.

«Nous travaillons depuis plusieurs années au Québec à simplifier les programmes d’infrastructures et à donner une flexibilité plus importante au milieu municipal. Il est nécessaire que l’entente avec le gouvernement du Canada respecte cette nouvelle façon de faire. », a ajouté M. Demers.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)