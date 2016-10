Fonds de développement des territoires — 272 000 $ à investir dans la MRC de Pontiac

CAMPBELL's BAY

Le 22 sept. 2016

Pour une deuxième année consécutive, la MRC de Pontiac met à disposition des organismes et des municipalités du Pontiac une somme de 272 000$ pour la réalisation de projets structurants qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

