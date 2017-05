Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais

CSHBO

Communiqué

OUTAOUAIS

Le 12 mai 2017

Le mardi 9 mai 2017 se tenait la soirée du Gala de l’excellence de L’Étudiant Outaouais. Lors de cet événement, des prix ont été remis pour souligner le travail de journalistes en herbes à travers toutes les écoles secondaires de l’Outaouais.

Dans un premier temps, Rosemarie Guénette, élève à l’école secondaire Sacré-Coeur de Gracefield s’est vu remettre le premier prix du journalisme de la soirée, présenté par St-Hubert, pour son texte :

« Trop de pression pour les jeunes. » Ensuite, Shanny-Claude Denis Gauthier, élève à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge a remporté le prix de journalisme, présenté par Les Amis de l’Étudiant Outaouais, et ce, grâce à son texte « J’ai cherché… ».

