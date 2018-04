CNESST

Communiqué

GATINEAU Le 28 mars 2018

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé le lauréat des Grands Prix santé et sécurité du travail, classe Organismes publics, dans la région de l’Outaouais.

L’Unité de gestion de la Coulonge du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s’est distinguée par sa réalisation dans la catégorie Innovation. Coup d’il sur l’initiative gagnante, le Système de stabilisation des rampes de chargement des véhicules hors route, qui contribue à prévenir les accidents, et même, qui sait, à sauver des vies!

Un concept qui sort des sentiers battus

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)