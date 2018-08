Incendies en Ontario et en Colombie-Britannique – Le Québec envoie des ressources

QUÉBEC Le 2 août 2018

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, soutient l’Ontario qui est aux prises avec de nombreux incendies de forêt. Deux sections, soit 38 pompiers forestiers, et 2 représentants d’agence du Québec se rendront dans la province voisine ce jeudi. Ils seront déployés à Dryden et à Sudbury pour répondre aux besoins opérationnels de l’agence ontarienne.

Deux avions-citernes se sont également envolés vers Sudbury le 1er août. Deux autres appareils se rendront à Williams Lake, en Colombie-Britannique.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)