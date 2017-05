Iniquité sociale de la taxe scolaire en Outaouais

CSHBO

Communiqué

GATINEAU Le 12 mai 2017

Les présidentes et présidents des commissions scolaires au Coeur-des-Vallées (CSCV), des Draveurs (CSD), des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) et des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) se disent très déçus de ne pas avoir retrouvé dans le projet de règles budgétaires pour la prochaine année, des mesures financières administratives qui auraient pu atténuer l’iniquité sociale de la taxe scolaire en Outaouais.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me