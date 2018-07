Investissement de plus de 166 000 $

CNW Telbec : Communiqué

PONTIAC Le 28 juillet 2018

Dans le but d’assurer la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre un peu plus de 166 000 $ est allouée aux municipalités de Campbell’s Bay et de Pontiac pour la réalisation de trois projets d’infrastructures sportives et récréatives.

Le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

