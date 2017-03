Investissements pour les services de santé

GOVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 3 mars 2017

Dans la foulée des investissements en vue de diminuer le temps d’attente dans les hôpitaux, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la députée de Gatineau, ministre responsable de la région de l’Outaouais et ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, accompagnée de ses collègues monsieur Marc Carrière, député de Chapleau, madame Maryse Gaudreault, députée de Hull et monsieur André Fortin, député de Pontiac, annoncent une aide financière de 7 852 285 $ pour la région de l’Outaouais. Ce montant servira à la création de 99 places pour les personnes qui sont en attente de services en hébergement, en réadaptation, de même qu’en santé mentale, et à l’ajout de ressources humaines en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

