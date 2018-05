CNESST

Communiqué

GATINEAU Le 27 avril 2018

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à souligner le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, qui aura lieu demain, 28 avril.

Les accidents du travail ont de nombreuses conséquences, non seulement pour le travailleur lui-même, mais aussi pour tout son entourage. Parents, conjoint, enfants, amis, employeurs, collègues : tout le monde en souffre.

À la veille du Jour de deuil, la CNESST invite la population à avoir une pensée pour toutes les personnes blessées ou décédées au travail au cours de l’année au Québec, ainsi que pour leur entourage.

Citation de la présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, « Parce que chaque accident est un accident de trop, j’invite les Québécoises et les Québécois, le 28 avril tout spécialement, mais aussi chaque jour de l’année, à appuyer la cause de la santé et de la sécurité du travail. Ensemble, engageons-nous à faire de la prévention une priorité. »

Bilan statistique 2017

Dans la seule région de l’Outaouais, six travailleurs ont perdu la vie, soit deux lors d’un accident du travail et quatredes suites d’une maladie professionnelle en 2017. Au cours de cette même année, près de 2 688 personnes ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

