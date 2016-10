La CSHBO accueille ses nouveaux employés dans le Pontiac

CSHBO

Communiqué

PONTIAC Le 3 oct. 2016

Lors d’une cérémonie organisée à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, à Mansfield, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) a accueilli ses nouveaux employés du secteur Pontiac, le 28 septembre dernier.

« En tant que présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire, il me fait grand plaisir de participer à cette cérémonie d’accueil des nouveaux employés », de dire la présidente, Mme. Diane Nault.

