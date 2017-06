La maladie de Lyme, vaut mieux la prévenir que la guérir !

CISSSO

Communiqué

GATINEAU Le 31 mai 2017

Bien que les risques de contracter la maladie de Lyme en Outaouais demeurent faibles, la Direction de la Santé publique rappelle à la population de la région que de simples mesures de prévention peuvent faire une différence.

Au cours des deux dernières années, une dizaine de cas de la maladie de Lyme ont été répertoriés en Outaouais incluant quelques-uns probablement acquis dans la région.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me