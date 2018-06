La mise bas des cervidés

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 4 juin 2018

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande à la population de ne pas déplacer, récupérer ou garder en captivité les cervidés naissants observés dans les boisés et les champs. Ces pratiques pourraient en effet menacer leur survie.

Les beaux jours du printemps coïncident avec la saison de mise bas des cervidés, en mai et juin. Si vous apercevez de jeunes cervidés qui semblent mal en point, seuls ou égarés en pleine nature, il est important de suivre les consignes suivantes :

